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الأحد 25 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة اعتراض حسام حسن على تعديلات مواعيد مباريات الدوري

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الأنباء التي أشارت إلى اعتراض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على تعديلات مواعيد مباريات الدوري.

وقال حسين في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "حسام لم يعترض، الجدول تم إعلانه بناء على الاجتماع الذي تم بين حسام حسن ورابطة الأندية".

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وأضاف: "حتى في موعد مباراة الأهلى وإنبي النائب أحمد دياب أبلغني بعدم اعتراض الجهاز الفني لمنتخب مصر على موعد تلك المباراة وحتى الآن لم يأتي أي جديد لي".

وتابع: " لو هناك جديد بخصوص اعتراض الجهاز الفني لمنتخب مصر على موعد تلك المباراة الرابطة بالطبع لن تتأخر عن مصلحة منتخب مصر"

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واختتم: "ارتباطات منتخب مصر حصلت على 90 يوما والأهلي وارتباطاته استغرقت 40 يوما أي أن هناك 3 أو 4 أشهر مهدورين لدينا".

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