عامر حسين: نحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص في إعلان جدول مباريات الدوري

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يحاول الحفاظ نحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص في إعلان جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال حسين في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " قمنا بإعلان جدول الدوري حتى الجولة 30 ويتبقى 4 جولات نريد الإعلان عنهم مؤخرا حتى نحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لأهمية المباريات والأندية المتنافسة في قمة الجدول أو في نهاية الجدول ".

وأضاف: " اشتراطات فيفا وكاف ليس لها علاقة بنجيلة الملعب، يأتون فقط للتأكد من غرف الملابس وتأمين الجمهور ومكان المؤتمر الصحفي والمقصورة ".

وتابع: " ستاد القاهرة يلعب عليه 4 أندية بخلاف منتخب مصر والمسؤول عن ستاد القاهرة هيئة وزارة الشباب والرياضة لذلك لا يمكن لاتحاد الكرة التدخل، وستاد الإسكندرية تابع للمحافظة، ولكن في يناير وفبراير وبسبب عامل المناخ الجوي نجيلة الملاعب تتأثر ".