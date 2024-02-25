خالد بيبو: شوبير موهوب وليس مصنوع والشناوي رقم 1 في مصر وافريقيا

أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المستوى الذي قدمه مصطفى شوبير حارس الفريق منح حالة من الطمأنينة بعد أن ظهر بشكل مميز بالمباريات الأخيرة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : في العالم كله يوجد الحارس الاول هو من يشارك بشكل أكبر في المباريات ولمن من المهم أن تمتلك حارس ثاني مميز وصاحب شخصية قوية.

وأشار بيبو إلى أن شوبير حارس موهوب وليس مصنوع ويتواجد احتياطي لمحمد الشناوي الحارس الاول ليس في مصر فقط وانما في افريقيا وكنا نتمنى أن تتاح له الفرصة في ظروف بعيدة عن إصابة الشناوي، ولديه مهام صعبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف : نبارك للكابتن حسام حسن وجهازه الفني على تولي مهام تدريب المنتخب الوطني ونتمنى له التوفيق وسوف يكون هناك تعاون بيننا من أجل مصلحة المنتخب.