القبض على شاب بتهمة اغتصاب فتاه بموقف السيارات بميلانو

ألقت الشرطة الإيطالية اليوم 24 فبراير القبض على شاب إيطالي ويحمل الجنسية المصرية ، ويبلغ من العمر عشرين عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي على طالبة تحمل الجنسية الأمريكية في ميلانو بإيطاليا.

واوضحت التحريات أن الواقعة حدث في الليلة الماضية، حوالي الساعة 2.20، في موقف سيارات لسوبر ماركت الموجود بالقرب من ملهى ليلي في فيا فالتيلينا بميلانو.

وقام رجال الشرطة الإيطالية على الفور بالتوجه إلى مكان الحادث وقال بعض الشباب التقينا داخل النادي، وسمع بعض المارة صراخ الفتاة، وعلى الفور أبلغوا حراس النادي الذين تدخلوا وأوقفوا المعتدي لحين وصول رجال الشرطة.