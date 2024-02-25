وزير الشباب والرياضة يفتتح معسكر حملة بشبابها الأول عبر الفيديو كونفرانس من مركز التعليم المدني بالفيوم



عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ معسكر حملة بشبابها الأول من مركز التعليم المدني بمحافظة الفيوم،؛ والذي يستهدف تدريب علي مهارات القيادة، بحضور 150 قيادة شبابية من مختلف المحافظات، والدكتور عبد الناصر قنديل الخبير البرلماني، محاضرًا بالمعسكر



تخلل المعسكر مشاركة الشباب بأفكارهم لوضع اللائحة التنفيذية لاتحاد بشبابها و دوري كرة قدم للمشاركين و تكريم أعضاء حملة بشبابها لدورهم في الاستحقاق الرئاسي الأخير وجلسة لدور مصر التاريخي في الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك إطلاق حملة "بينا علي الفيوم" في نهاية المعسكر لتشجيع السياحة الداخلية لشباب من كل المحافظات لزيارة الفيوم.



أكد الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الوزارة لكل حراك شبابي على كل المستويات منوها بالمبادرات التي تتم ضمن استراتيجية وطنية للنهوض بالشباب المصري في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار.



وفي إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، لتعزيز الخدمات الإيجابية للشباب وكافة المواطنين، تقوم حملة بشبابها التابعة للوزارة، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر، ومكتب الوزير و بالشراكة مع جمعية رسالة و مؤسسة زايد العليا؛ بتنظيم قوافل طبية بمحافظات مصر بكل التخصصات.







