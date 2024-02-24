انطلاق المهرجان السنوي للسيارات El Gouna Motor Show 2024 بالجونة

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والاثار



انطلق صباح اليوم المهرجان السنوي الأكبر والاكثر إثارة في مصر للسيارات من مدينة الغردقة الجونة El Gouna Motor Show 2024 ،ضمن بطوله مصر الدوليه للراليات الصحراويه وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2024,



يأتي هذا الحدث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والاثار ،كما يأتي تحت اشراف نادي السيارات والرحلات المصرية والاداره العامة للسياحه و الفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع فريق بوصلة المتخصص في تنظيم سباقات الراليات في مصر، وايضا الاتحاد الدولي للسيارات FIA ، وتأمين وزارة الداخلية تحت مظلة محافظة البحر الأحمر للوصول إلي صورة مشرفة تليق برياضة السيارات في مصر.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إستعداد مصر لاستضافة كبرى الاحداث والفاعليات الرياضي الخاصه برياضة السيارات نظرا لامتلاك مصر للعديد من الكوادر الدوليه والبنية التحيه التي تملكها مصر لاستضافة مثل تلك الفاعليات الكبرى.



كما اشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمام خاص بملف السياحة والفاعليات الرياضية والتعاون مع القطاع الخاص في تنظيم العديد من الفاعليات الرياضية الدوليه الكبرى



الجدير بالذكر أن الجونة موتور شو هو المسمي الجديد لرالي الجونة الذي تحرص مصر علي تقديمة لمحبي السيارات في مصر سنوياً ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية،



يذكر أن مهرجان الجونة شو شارك فيه نحو ١٠٠ متسابق ، ومنها سباقين الأول على حلبة موتوكلوب motoclub Egypt عبارة عن تحدى لسيارات الدفع الرباعي 4×4 غير المعدلة، مما يتيح الفرصة للهواة من ملاك سيارات الدفع الرباعي المشاركة في السباق، هذا بالإضافة إلى مضمار مخصص لصغار السن Junior بسيارات SXS والذي يقام للمرة الثالثة في مصر، والمرحلة الأولى من رالى الجونة ( جولة من بطولة مصر للراليات الصحراوية 2024 ) للسيارات المعدلة خصيصا لسباقات الرالى بمواصفات السباقات الصحراوية والتي من أهمها تجهيزات الأمان العالمية.



كما سيشهد اخر يوم للفاعليات انطلاق المرحلة الثانية للرالى، والتي تقام بالكامل داخل صحراء البحر الاحمر بسيارات الرالي فقط بطول 400كم.



حضر فاعليات الراليات كل من احمد السرجاني المدير التنفيذي للرالي واحمد عبد الخالق مدير عام الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وفراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الاحمر ووائل عبد الجليل مدير النشاط الرياضية بنادي السيارات