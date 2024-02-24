طبيبة تكشف كمية اللحم المطلوبة لسد حاجة الجسم اليومية من البروتين

أشارت طبيبة تغذية إلى أن تناول 100 جم من اللحم يمنح الجسم فقط 25 % من حاجته اليومية من البروتين، وتناول 100 جم من السمك يغطي خمس حاجة الجسم، في حين إن تناول 100 جم من فول الصويا قد يغطي ثلث حاجة الجسم من البروتين.

كم تبلغ حاجة الجسم المثالية من البروتين؟

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أثبتت دراسات عدة أن حاجة الجسم المثالية من البروتين لا تقل عن 85-90 جم في اليوم، حيث يستهلك البروتين في حالة التوتر النفسي والأمراض والنشاط البدني المكثف ولدى النساء خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية.

كمية اللحم التي يحتاجها الجسم يوميًا لسد حاجته من البروتين

البروتين هو مادة البناء الرئيسية للجسم، ومن دونه تصبح الحياة والنمو والتطور مستحيلة، ومن أهم مصادره الحيوانية (اللحوم ومنتجات الألبان وبيض الدجاج والأسماك)، أما مصادره النباتية تتمثل في (الشوفان والجاودار والأرز وفول الصويا)، علمًا بإن الجسم لا يمتصه بسهولة ولكنه مهم لنظام غذائي متوازن.

في الوقت نفسه، أكدت الطبيب إن أي شخص يمكنه الحصول على ما يكفي من البروتين من المنتجات الحيوانية، ولكن من الأفضل أن تكون نسبة البروتينات الحيوانية في النظام الغذائي اليومي 50 %، والنصف الآخر بروتينات نباتية.

كما أشارت الطبيبة إلى أن الجسم يمتص البروتينات الحيوانية بصورة جيدة، لكن استخدامها في التغذية مقيد بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما يؤثر سلبًا على القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن إنه عند طهي منتجات اللحوم، قد تتشكل مواد خطيرة من الممكن أن تسبب الإصابة بمرض السرطان.