محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان



شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمسجد الإمام البوصيري.

وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب مصر بالخير والرخاء.

وخلال الاحتفال، كرم محافظ الإسكندرية عددًا من مديري إدارات الأوقاف الفرعية، مقدمًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة في خدمة الدعوة والمجتمع.

جاء ذلك بحضور؛ الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ودكتور إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية

بدأ الحفل بتقديم فضيلة الشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة شئون الإدارات ثم تلاوة ايات بينات من اي الذكر الحكيم للقارئ الشيخ على محمود إمام مسجد تمراز بإدارة أوقاف الجمرك

ثم كلمة الحفل الدكتور أحمد على درويش إمام وخطيب مسجد سيدي ابي العباس المرسي

ثم اختتم الحفل بفقرة من الابتهالات الدينية للشيخ محمد صابر إمام وخطيب مسجد أحمد يحيي باشا وكلمة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية

وخلال الحفل كرم المحافظ محمد الشريف عددا من مديري إدارات الأوقاف الفرعية لجهودهم المتميزة في خدمة دينهم ووطنهم.