صور| قـنا تحتفل بليلة النصف من شعبان وختام مولد القنائي

احتفلت محافظة قنا، مساء اليوم السبت، بليلة النصف من شعبان والليلة الختامية لمولد سيدي عبد الرحيم القنائي.

وحضر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الاحتفال بليلة النصف من شعبان والليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي.

وبثت إذاعة القران الكريم، عقب صلاة العشاء بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا.

هنأ المحافظ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الحاضرين و أبناء المحافظة، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان والليلة الختامية لمولد سيدي عبدالرحيم القنائي.

وقال المحافظ، إنه يتمني من الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية والأمة العربية الاسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من آمال، وان يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء.

مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي

وقدم الاحتفال الإذاعي عمر سلامة بإذاعة القران الكريم ، وبدأت الاحتفالية بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ حسن عوض الدشناوى القارئ بالإذاعة.

المواطنون خلال الاحتفال

وأبرز الشيخ أحمد أبو الوفا مدير عام الدعوة بمديرية اوقاف قنا، عن الفضائل العظيمة التى أوردتها الأحاديث الشريفة عن فضل ليلة النصف من شعبان، وانها ليلة طيبة كريمة، لها منزلتها العظيمة عند المولى عزَّ وجلَّ.

وتابع أن الرسول الكريم كان يختص شهر شعبان بمزيد من العبادة وكان يكثر فيه من الصيام، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية لكبار المبتهلين بإذاعة القرآن الكريم، المبتهل ابراهيم راشد والمبتهل محمد على قابيل.

حضر الاحتفال، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد الجبلاوي، والنائبة سناء حساني أعضاء مجلس النواب، والدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف،

منظر علوي لمسجد السيد عبد الرحيم القناوي والسوق الشعبي

وفضيلة الشيخ تاج الدين ابو الوفا رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، و عبد الناصر ابو زيد كبير مذيعي اذاعه القران الكريم، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير من ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة.