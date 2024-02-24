المستشارعبدالجواد ياسين يشيد بندوة الوفد عن "المواطنة في مصر"

سعيد جدًا إني أكون في ضيافتها

قال المفكر الكبير المستشار عبدالجواد ياسين أنه سعيد جدًا أن يكون في ضيافة الوفد فهى زيارة من شأنها أنها تسعد والده رحمه الله، موضحاً أنه سعيد برؤية الدكتور وجدي زين الدين والكاتب مصطفى عبيد و الشباب وغيرهم ممن حضر الندوة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى أقامتها مؤسسة الوفد الإعلامية تحت عنوان "نحو خطوات ملموسة لترسيخ المواطنة في مصر"، فى حضور الدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد، والكاتب الصحفى مصطفى عبيد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوفد، الذى أدار الندوة، والدكتور مصطفى عبدالرازق ولفيف من صحفيى الوفد ومحبى العالم الجليل.

وأشاد المستشار عبدالجواد ياسين بعنوان الندوة الذي اقترحه الكاتب الصحفى مصطفى عبيد عن المواطنة في مصر بأنه عنوان جدير بمؤسسة ليبرالية ووطنية عريقة مثل الوفد، وحيث يتضمن العنوان الوعي بوجود مشكل في مسألة المواطنة.

المستشار عبدالجواد ياسين



وأضاف سأتكلم في ثلاث نقاط محددة سريعًا هى: معنى المواطنة في المصطلح اللي احنا بنحكيه? وما هو مشكل المواطنة? وما الذى نتحدث فيه في شكل مقترحات مطلوبة لحل المشكل.

المواطنة

وأوضح أن المواطنة باختصار هي أحد ركنين تقوم عليهما الدولة المدنية الحديثة. فالدولة المدنية الحديثة تقوم على القانون والمواطنة. قانون يعني علمانية التشريع. والمواطنة تعني علمانية الانتماء. الاتنان علمانية.

وأوضح أن المواطنة تعني علمانية التشريع، وعلمانية القانون أساسًا تقول إن القانون شأن متغير وبالتالي فهو قابل للتغير باستمرار. أي هو بالضرورة وضعان لا يخضع لفكرة التأديب المطلق التي تقول بها الايديولوجيات الدينية. أما الانتماء فهو مفهوم مقابل لفكرة الأممية الغائمة التي تصدر عن الأيديولوجيات الدينية أو الايديولوجيات غير الدينية.

كانت مؤسسة الوفد الإعلامية استضافت المفكر الكبير المستشار عبد الجواد ياسين، فى حلقة نقاشية أقيمت تحت عنوان "نحو خطوات ملموسة لترسيخ المواطنة في مصر".

تناول اللقاء إطلالة شاملة على فكر عبد الجواد ياسين وتفكيكه لخطاب الإسلام السياسي وتصوراته لنشر ثقافة التسامح واستيعاب الآخر، والذي عبر عنه من خلال مؤلفات ودراسات رصينة كان أبرزها كتابي السلطة في الإسلام، والدين والتدين.