رئيس تحرير الوفد يرحب بالمفكر المستشار عبدالجواد ياسين

خلال ندوة "نحو خطوات ملموسة لترسيخ المواطنة في مصر "

رحب الدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد بالمفكر الكبير المستشار عبدالجواد ياسين، الذى استضافته مؤسسة الوفد الإعلامية فى حلقة نفاشية تحت عنوان "نحو خطوات ملموسة لترسيخ المواطنة في مصر".

الدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد والمستشار عبدالجواد ياسين



وقال رئيس تحرير جريدة الوفد: أنا سعيد جدًا جدًا باستضافة المفكر الكبير والعلامة البليغ المستشار عبدالجواد ياسين، معبراً عن عميق فرحته بوجود المستشار عبدالجواد ياسين فى مؤسسة الوفد الاعلامية.

وأضاف: أنا شخصيًا لي علاقات قديمة جدًا مع المستشار عبدالجواد ياسين، وفي كل مكان أفتخر منذ أيام الثانوى إني كنت أتتلمذ على يد هذا القاضي الجليل، الذى علمنى كيف أقرأ، فعندما كنت فى الثانوى كنا نشاهد قامات كبيرة أمامنا نستلهم منهم الفهم والفكر والمعرفة، وأنا كنت أحد الذين نهل من علم هذا القاضى الجليل الذى حفر فى عقلى وذهنى زكريات لا يمكن أن تفارقني.

الدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد



وأوضح رئيس تحرير جريدة الوفد أن له قصص وذكريات عظيمة معى المستشار عبد الجواد ياسين، إذ يكفي أنه هو السبب الذي جعله يطالب والدته، رحمها الله، بأن أشتري له مكتبة لأنه كان دائماً يحثهم على القراءة والاطلاع فى كل المجالات، ومرت السنون والأيام الطوال وبعدها تشرفت بزيارته في بيته فخدت الأصول الأولى والتكوين الفكري والعقلي، مضيفاً: أزعم أنني أنتسب الى بعضٍ مما يفكر فيه وأنا سعيد به جدًا.

وقال رئيس تحرير الوفد: نرحب بكم في بيت الأمة، فنحن ما زلنا نتعلم من سيادتكم وسنظل حتى الممات نتعلم، وأوضح أنه بالنيابة عنه وعن جميع الزملاء سواء الموقع الإلكتروني أو الجريدة الورقية كلنا نكن كل تقدير وكل احترام للعالم الجليل.



وقدم رئيس تحرير جريدة الوفد اعتذاره عن عدم حضور الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الاعلامية، الذى كان حريصًاً جدًا على هذا اللقاء، غير أن هناك ظروفًا طارئة حالت دون ذلك.

ودعا الدكتور وجدى المستشار عبدالجواد ياسين إلى مواصلة الكتابة على صفحات جريدة الوفد مرة أخرى، موضحاً أن الكثير من القراء يتصلون به ويسألون عن المستشار عبدالجواد ياسين المفكر العملاق.



كانت مؤسسة الوفد الإعلامية استضافت المفكر الكبير المستشار عبد الجواد ياسين، فى حلقة نقاشية أقيمت تحت عنوان "نحو خطوات ملموسة لترسيخ المواطنة في مصر".

جاء ذلك فى حضور الدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد، والكاتب الصحفى مصطفى عبيد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوفد، والدكتور مصطفى عبدالرازق ولفيف من صحفى الوفد ومحبى العالم الجليل. وأدار اللقاء الكاتب مصطفى عبيد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوفد.

تناول اللقاء إطلالة شاملة على فكر عبد الجواد ياسين وتفكيكه لخطاب الإسلام السياسي وتصوراته لنشر ثقافة التسامح واستيعاب الآخر، والذي عبر عنه من خلال مؤلفات ودراسات رصينة كان أبرزها كتابي السلطة في الإسلام، والدين والتدين.

