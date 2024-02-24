تأثير بذور الشيا على الجلد

بذور الشيا من أبرز النباتات الصحية التي تفيد الجسم، حيث يستخدمها الأطباء كبديل طبيعي للأدوية في علاج معظم الأمراض التي تتعلق بالقلب والجلد.

فوائد بذور الشيا للقلب والأمعاء

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، هناك فوائد علاجية عديدة لبذور الشيا قد تقي الجسم من الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية المفاجئة، وفيما يلي أبرز هذه الفوائد..

​الوقاية من مشاكل القلب

إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا يحمي القلب، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

حماية الجلد من الامراض

الزيت الموجود في بذور الشيا يعالج الأكزيما، ويمنع حدوث الحكة، كما يشفى الجلد من اي مرض ويرطبه.

مضادة للأكسدة

تحتوي على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، ما يجعلها تساعد على علاج الالتهابات الموجودة في الجسم.

حماية الأمعاء وتعزيز صحتها

تحسن بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحة الأمعاء، بشكل عام كما تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد للألياف التي يحتاجها الجسم بشكل دائم.