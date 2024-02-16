منها الصداع النصفي.. أشهر الأمراض التي يسببها التوتر والإجهاد المزمن

الإجهاد المزمن هو شعور طويل الأمد، وغالبا ما يكون ساحقا بالإجهاد الذي يمكن أن يؤثر سلبا على الحياة اليومية للشخص، ويمكن أن يسبب الإجهاد المزمن أعراضا جسدية ونفسية.

مشاعر التوتر قصيرة الأجل هي جزء منتظم من الحياة اليومية، وعندما تصبح هذه المشاعر مزمنة أو طويلة الأمد، يمكن أن تؤثر بشدة على صحة الشخص.

أمراض يسببها التوتر والإجهاد المزمن

ـ الصداع النصفي الحاد وآلام الرأس المتكررة.



ـ مشكلات أسفل الظهر وآلام بالجسم غير مبررة.



ـ الإجهاد المزمن لطالما ارتبط بمشكلات القلب والأوعية الدموية فهو يزيد من فرص الإصابة بها لأن التوتر والإجهاد يزيد من انقباض الأوعية الدموية مما يعزز من هذه المشكلات.



ـ أمراض مناعية حادة قد تكون جلدية أو عادية ومن أبرزها الصدفية أو التهاب المفاصل الصدفي.



ـ اضطرابات الجهاز الهضمي والعسر الهضمي.



ـ الإصابة بمتلازمات القولون العصبي والتهاب الأمعاء وارتجاع المريء ومشكلات الإخراج المختلفة.



ـ الإصابة باضطرابات نفسية مثل اضطرابات التوتر والقلق.



ـ اضطرابات الوسواس أو أعراض وسواسية.



ـ اضطرابات الاجهاد المزمن.



ـ اضطرابات بالأمعاء والمعدة ناتجة عن التوتر والإجهاد.



ـ آلام بالأعصاب ورعشة في الأطراف.



ـ خمول حاد وعدم قدرة على الحركة.