أصيب4 أشخاص بحالة اختناق بمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية ، جراء اندلاع حريق نتيجة حدوث ماس كهربائي،

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق واخماده ونقل المصابين الي مستشفي المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة 4 أشخاص باختناق جراء اندلاع حريق نتيجة حدوث ماس كهربائي

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة المنزلة من شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد المستشفيات الخاصة.

انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق بمستشفي الصفوة الخاصة ببرج الصفوة بالدور الثالث.

حريق في مستشفي خاص بالمنزلة

جري السيطرة علي الحريق ونقل 4 حالات بعد اصابتهم باختناق إلى مستشفى المنزلة المركزي بينما جري نقل حاله اخري من داخل غرفه العمليات بالمستشفي عن طريق الاهالي الي أحد المستشفيات الخاصة.

وتبين من الفحص المبدئي أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي في الدور الثالث بالمستشفي

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التى أمرت بالتحرى حول الواقعة ومعرفة اسباب نشوب الحريق.

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف سائق أوبر لفتاة على طريق الشروق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قفز سيدة من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

وفيما أوضحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قفز سيدة من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي - لا يمكن استجوابها.

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي - كانت تستقلها - خلال سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قفزت من العربة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وتم تحديد وضبط السائق المذكور له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال غلقه نوافذ السيارة ورش معطر؛ فوجئ بقفز المذكورة من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.