ممنوع إضافة الحليب إلى القهوة.. طبيب أعصاب يحذر من كارثة

حذر طبيب أعصاب شهير من إن إضافة الحليب أو أي منتج من منتجات الألبان إلى القهوة، يمحو جميع الفوائد الصحية المحتملة للقهوة، والتي تتمثل في الوقاية من أمراض القلب والسكري ومرض باركنسون.

أضرار إضافة الحليب على القهوة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، أشار الطبيب إلى أن القهوة هي المصدر الأبرز للبوليفينول وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمى الجسم من الإصابة بالمرض، حيث تحتوي على 214 ملجم من إجمالي البوليفينول لكل 100 مل.

أضرار إضافة الحليب على القهوة

تحمي مادة البوليفينول من تطور بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والأمراض التنكسية العصبية، لذا فإن اللون الداكن في القهوة مفيد لبكتيريا الأمعاء والدماغ وله خصائص مضادة للأكسدة، ولكن في حال إضافة منتجات الألبان إليها، ترتبط البروتينات ومنتجات الألبان بالبوليفينول الموجود في القهوة وتقلل من امتصاصها.

وأكد الطبيب إنه عندما إضافة منتجات الألبان، سواء كانت حليب بقري عادي أو كريمة، إلى القهوة، سيرتبط بالبوليفينول ويقلل من قدرة جسمك على امتصاص البوليفينول الصحي والاستفادة منه، نظرًا لإنها تتفاعل بسهولة مع المكونات الموجودة في الأطعمة الأخرى التي يتم دمجها معها ما يؤثر بدوره على خصائصها الغذائية.

في الوقت نفسه، أوصى طبيب الأعصاب باستخدام بدائل الحليب في القهوة، حيث يمكنك إضافة حليب خال من الألبان مثل حليب جوز الهند أو حليب اللوز.