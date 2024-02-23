هل القهوة والشوكولاتة مفيدة للجسم.. أطباء يعلقون

القهوة والشوكولاتة من المنتجات التي تثير الكثير من الجدل حول فوائدها الحقيقية أو أضرارها على الجسم، حدد خبراء أمريكيون بتكليف من إدارة الغذاء والدواء (FDA) معايير استهلاك القهوة.

ورأيهم في هذا الشأن هو أن العديد من فناجين القهوة القياسية للمشروب، ولكن ليس أكثر من 5، ستكون مفيدة للصحة ويساعد شرب القهوة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك مرض السكري من النوع الثاني.

في المقابل، وفقًا للتوصيات العلمية الصادرة عن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) بشأن استهلاك الكافيين، يجب ألا يشرب البالغون أكثر من 4 أكواب من قهوة الإسبريسو يوميًا - أي 400 ملليجرام من الكافيين ويصر العلماء الأوروبيون على أن تجاوز هذه الكمية يمكن أن يشكل خطرا على الصحة، ويتفقون معهم خبراء أمريكيون من إدارة الغذاء والدواء - ويعتبرون أيضا أن الحد الأقصى المسموح به لاستهلاك الكافيين هو 400 ملليغرام يوميا.

وبالمناسبة فقد وجد علماء من إمبريال كوليدج لندن: القهوة: 4 فناجين من القهوة يومياً تقلل من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم بنسبة 18%.

ويشترط العلماء على المرأة الحامل ألا تستهلك أكثر من نصف هذه الجرعة اليومية، ويجب ألا يستهلك الأطفال أكثر من 3 ملليجرام من الكافيين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميا.

يمكن أن تكون القهوة مفيدة جدًا لكبار السن. ووفقا للباحثين في المركز الوطني للسرطان في اليابان، فإن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب بين المتقاعدين يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 15٪.

أما بالنسبة للشوكولاتة، فإن الشوكولاتة المرة والداكنة ليست صحية فحسب، بل إنها، وفقًا للخبراء العلميين، منتج للاستهلاك اليومي ويقولون إن محتوى مضادات الأكسدة في هذه الشوكولاتة مرتفع للغاية بحيث يكون له تأثير إيجابي كبير على الجسم، مما يحسن حالة الأعصاب والنفسية والقلب.