أرسنال يتقدم على نيوكاسل بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول متقدمًا على نيوكاسل بثنائية دون رد في المباراة المقامة على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل سفين بوتمان لاعب نيوكاسل هدف تقدم أرسنال في المباراة عن طريق الخطأ في مرمماه، ثم أضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

دخل أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دافيد رايا

الدفاع: جاكوب كيويور - جابرييل دوس سانتوس - ويليام ساليبا - بن وايت

الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - أوديجارد - جابريل مارتينيلي

الهجوم: كاي هافرتز - بوكايو ساكا.

فيما تواجد النجم الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء المدفعجية.