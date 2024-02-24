يستضيف فريق آرسنال مساء اليوم السبت، ضيفًا من العيار الثقيل، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد علي ملعب الإمارات معقل الجانرز، الإمارات معقل الجانرز ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: جاكوب كيويور - جابرييل ماجالهاييس - وليام ساليبا - بن وايت

خط الوسط: كاي هافيرتز - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي

موعد مباراة آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

تذاع مباراة أرسنال ونيوكاسل في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وتحديدًا قناة بي إن سبورت 1.

ترتيب أرسنال و نيوكاسل بالدوري الإنجليزي قبل صدام اليوم

يخوض فريق أرسنال مباراة اليوم وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بـ 55 نقطة من لعب 25 جولة حقق الفوز خلالها في 17 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في4.

أما عن نادي نيوكاسل يونايتد فيمتلك 37 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول الترتيب من لعب 25 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 10 مباريات