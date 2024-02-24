تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

يحل فريق نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت، ضيفًا ثقيلًا علي نظيره فريق آرسنال علي ملعب الإمارات معقل الجانرز، الإمارات معقل الجانرز ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: كيران تربيير، شار، بوتمان، بران.

خط الوسط: مايلي، برونو جيمارايش، لونجستاف.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، جوردون، بارينيس.

موعد مباراة آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

تذاع مباراة أرسنال ونيوكاسل في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وتحديدًا قناة بي إن سبورت 1.

ترتيب أرسنال و نيوكاسل بالدوري الإنجليزي قبل صدام اليوم

يخوض فريق أرسنال مباراة اليوم وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بـ 55 نقطة من لعب 25 جولة حقق الفوز خلالها في 17 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في4.

أما عن نادي نيوكاسل يونايتد فيمتلك 37 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول الترتيب من لعب 25 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 10 مباريات