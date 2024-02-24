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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

جومانا مراد تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "عتبات البهجة"

جومانا مراد
جومانا مراد

تخوض الفنانة جومانا مراد، السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤ بمسلسل "عتبات البهجة" للنجم الكبير يحيى الفخراني.

وكانت أطلقت شركة العدل جروب، البوستر التشويقي والاعلان الترويجي لمسلسل "عتبات البهجة" استعدادًا لعرضة في موسم رمضان 2024.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية بهجت الأنصاري صانع محتوى على قناة اليوتيوب، يبحث عن لحظات البهجة البسيطة في حياتنا اليومية لذلك سمى محتواه "عتبات البهجة"، ويتحدث فيها عن لحظات السعادة والبهجة التي يجب أن يعيشها الإنسان على الرغم ما يمر به من نجاح أو خسارة.
المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.
رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

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