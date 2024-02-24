نقيب الفلاحين: أراضي مصر لا تُصلح لزراعة الشاي.. والتبغ مُضر للتربة

أكد حسين أبو صدام، نقيب فلاحين مصر، أن ليس هناك مانع لزراعة الشاي في مصر، إلا أن الشاي يحتاج لتربة حامضية والتربة في مصر قلوية ومن الممكن أن يتم زراعته في أماكن محددة ويحتاج لخبره وإرادة لزراعته في مصر، وهناك عدد من العقبات أمام زراعة الشاي في مصر.

زراعة الشاي في مصر:

وشدد "أبو صدام"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن هناك من السلع الاستراتيجية الأخرى التي نحتاج لزراعتها في مصر، موضحًا أنه كان هناك تجربة لزراعة البن أسفل أشجار المانجا، حيث إن زراعة البن يحتاج لمناخ معين ومن الممكن أن نوفر هذا المناخ في مصر لزراعتها، وهذه التجربة تم البدء بها.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم تعميم زراعة القهوة أسفل أشجار المانجا، ومن المفترض أن يتحدث عنه خبراء مراكز البحوث الزراعية، موضحًا أن هناك عدد من النباتات العطرية والطبية والتي لها عائد اقتصادي مرتفع.

مشاكل عديدة من التبغ

وأوضح أن زراعة التبغ في مصر ممنوع منذ أيام محمد علي، وهناك مشاكل عديدة من التبغ أنه يستهلك مياه بشكل كبير، بالإضافة أن مصر وقعت على اتفاقية لمحاربة التدخين، وتوطين التبغ في الأرض ينتج عنه أمراضي فيروسية يكون صعب الوقاية منها وعلاجها.