أكياس الشاي .. طرق بسيطة للتخلص من الهالات السوداء

يمكن أن تكون الهالات السوداء علامة على التعب وقلة النوم، وقد تشمل بعض الأسباب الأخرى للهالات السوداء تحت العينين الحساسية وأمراض الغدة الدرقية والشيخوخة.

قد تبدو الهالات السوداء تحت العينين أرجوانية أو زرقاء إلى بنية داكنة أو سوداء، اعتمادا على لون البشرة، ونادرا ما تكون هذه الدوائر مدعاة للقلق، ولكن قد يرغب الناس في تقليل مظهرهم لأسباب تجميلية.

في بعض الحالات، يمكن أن تشير الهالات السوداء تحت العينين إلى الحاجة إلى تغييرات في نمط الحياة، مثل تحسين عادات النوم أو النظام الغذائي.

علاج الهالات السوداء

المزيد من النوم



يمكن للناس التأكد من حصولهم على قسط كاف من النوم الجيد كل ليلة للمساعدة في تقليل الهالات السوداء أو منعها، وقد يساعد رفع الرأس على الوسائد الإضافية في تقليل الهالات السوداء والتورم حول العينين.

الخيار



قد يؤدي تطبيق شرائح الخيار على العينين إلى تهدئة العينين وتقليل التورم، وقد يساعد المحتوى العالي من الماء وفيتامين C في الخيار على تغذية البشرة وترطيبها، ويحتوي الخيار أيضا على السيليكا، وهو أمر ضروري للأنسجة السليمة.

أكياس الشاي



قد تساعد أكياس الشاي في تقليل الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، ويحتوي الكافيين على خصائص مضادة للأكسدة ويحفز الدورة الدموية حول العينين.

علاجات الوجه



يمكن أن يتسبب ضعف الدورة الدموية حول العينين في ظهور الهالات السوداء، يمكن أن يساعد التدليك اللطيف حول منطقة العين من خلال الوجه في تحسين الدورة الدموية.

منتجات العناية بالبشرة المضادة للأكسدة

قد تساعد كريمات الوجه والمنتجات تحت العين التي تحتوي على مضادات الأكسدة في تقليل ظهور الهالات السوداء. الفيتامينات E وC هي مضادات أكسدة قد تساعد في علاج الهالات السوداء.