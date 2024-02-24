مدرب الشرطة العراقي يستقيل من منصبه

تقدم حسين عبدالواحد مدرب فريق للشرطة العراقي بإستقالته لإدارة النادي اليوم السبت، بعد مباراة الكهرباء في مسابقة الدوري العراقي.

كان الشرطة فاز على نظيره الكهرباء بهدفين لهدف، في الجولة السادسة عشر من الدوري العراقي لكرة القدم، رغم ذلك قرر عبدالواحد الرحيل عن تدريب الفريق، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من توليه المهمة خلفا للتونسي شهاب الليلي الذي تمت إقالته.

ويلاحق الشرطة فريق القوة الجوية على صدارة الدوري العراقي حيث يبتعد عنه بفارق خمس نقاط، لكن قرر عبدالواحد الرحيل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ عقب المباراة في المؤتمر الصحفي.

يملك الشرطة 35 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي خلفه القوة الجوية المتصدر بفارق خمس نقاط، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.