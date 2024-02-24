5 أمراض يسببها تسخين الطعام في أواني بلاستيك بالميكروويف

حذر طبيب أميركي شهير من أن تسخين الطعام في الأوانى البلاستيك داخل الميكروويف لإعداد وجبات سريعة، قد يهدد صحة الجسم، لأنه قد يسبب تلوث الطعام، مشيرًا إلى إنه من الأفضل استخدام الأوعية الزجاجية عند الطهي.

مخاطر تسخين الطعام في الأوانى البلاستيك داخل الميكروويف

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطنية، تحتوي العديد من المواد البلاستيكية على مركبات تعطل الهرمونات مثل مادة BPA، والتي يمكن أن تلوث طعامك عند تسخينها في الميكروويف، لكونها مادة كيميائية تسبب اختلال الغدد الصماء.

مخاطر تسخين الطعام في الأوانى البلاستيك داخل الميكروويف

في الوقت نفسه، حذر الطبيب من الآثار الصحية الخطيرة لمادة BPA وتأثيرها السلبي على الدماغ، وغدة البروستاتا لدى الأجنة والرضع والأطفال، بالإضافة إلى وجود صلة بينها وبين ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الطبيب أن أجهزة الميكروويف تحول الكهرباء إلى موجات كهرومغناطيسية، مما يحفز الجزيئات الموجودة في الطعام لتسخينها، وبالتالي تنتج الموجات الدقيقة إشعاعات غير مؤينة، على غرار هاتفك المحمول، مما يعني أنها لا تملك طاقة كافية لتأين الذرات أو الجزيئات.

جدير بالذكر إن هذا النوع من الإشعاع في الأساس ليس قويًا بما يكفي للتأثير بشكل مباشر على بنية الذرات أو إتلاف الحمض النووي، ما يعني أنه آمن للبشر، ومع ذلك، فإن التعرض لمستويات عالية من الإشعاع غير المؤين قد يكون خطيرًا.

وعلى الرغم من هذه الحذيرات، إلا أن الطبيب أوصى باستخدام الميكروويف لتسخين الطعام، نظرًا لإنه يحتفظ بالعناصر الغذائية بشكل جيد، وغالبًا ما يكون أفضل من طرق الطهي الأخرى مثل القلي.