طبيبة تحذر من مخاطر تسخين الطعام في الميكروويف

قالت خبيرة التغذية ريما مويسنكو، إن إشعاع الميكروويف المنبعث من أفران الميكروويف يمكن أن يغير بنية الدهون الموجودة في الأطعمة، مما يجعلها ضارة بالجسم.

وحذرت الدكتورة في حديث لراديو سبوتنيك من خطورة تسخين الأطعمة التي تحتوي على دهون في الميكروويف.

ومن الخطر تسخين الأطعمة التي تحتوي على الدهون في الميكروويف. وأوضح الطبيب أن الميكروويف يتم تسخينه باستخدام أفران الميكروويف، مما يؤثر على الجزيئات ويمكن أن يغير التركيب الكيميائي للدهون.

وبحسب مويسينكو، فإن تسخين الدهون الطبيعية في الميكروويف يؤدي إلى تحولها إلى دهون متحولة، وقالت على وجه الخصوص، إن تغيرًا كيميائيًا غير مناسب يحدث في الدهون الحيوانية الموجودة في الحليب الذي يتم تسخينه بهذه الطريقة.

ولا يمكنك تسخين الحليب في الميكروويف، وهذا ينطبق أيضًا على الحليب المخصص لأغذية الأطفال.

ما هو خطير آخر للتسخين في الميكروويف هو الوجبات السريعة؟

أوضحت الطبيبة أن الدهون المتحولة الموجودة فيه، عند تسخينها في مثل هذا الفرن، تبدأ بالتغير حتى تشكل جزيئات سامة.

وقالت الخبير: “يمكن تسخين الكربوهيدرات، مثل الخبز أو الحبوب الخالية من الدهون”.