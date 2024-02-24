عاجل
المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة يوفر 8 ملايين فرصة عمل (فيديو)
السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أحمد موسى: المتر في العلمين بـ100 ألف جنيه بعدما كانت ترابا (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشروعات أخرى بعد مدينة رأس الحكمة وتنمية بامتداد الساحل الشمالي ومرسى مطروح حتى السلوم.

txt

أحمد موسى للإعلام المعادي بعد صفقة رأس الحكمة: شكرا لحسن تعاونكم معنا

txt

نموذج مشرف.. أحمد موسى يحيي ياسمين موسى بعد كلمتها أمام محكمة العدل

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، إن مدينة العلمين هي السبب في الاستثمار بمدينة رأس الحكمة، إضافة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعداد بنية تحتية لتنفيذ مشروعات استثمارية".

خطة استثمارية في العلمين

وأوضح: "العلمين لما اتعملت واتشاف بقت فين، وعملنا شبكة المحاور بقت حاجة سوبر، والناس تقول بتوسعوا ليه؟!، بنوسع عشان البلد عندها خطة"، مؤكدا أن المتر في مدينة العلمين تجاوز الـ100 ألف جنيه بعدما كانت شوية تراب. 

وأضاف أن الدولة تنفذ خطة استثمارية طموحة 2052 في المشروعات الجديدة، مؤكدا أن مصر أصبحت قبلة للاستثمارات والسياحة، قائلا: "إحنا بنتكلم عن أحسن شواطئ عندنا وأفضل خدمات موجودة عندنا".

مواد متعلقة

أحمد موسى للإعلام المعادي بعد صفقة رأس الحكمة: شكرا لحسن تعاونكم معنا

رئيسة وزراء إيطاليا: لولا غزو أوكرانيا ما هاجمت حماس إسرائيل (فيديو)

مدبولي: مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين الوظائف ويجذب 8 ملايين سائح (فيديو)

رئيس الوزراء: تعويض نقدي وعيني للمتواجدين على أرض رأس الحكمة (فيديو)

مدبولي: الإمارات ستضخ 150 مليار دولار خلال تنفيذ مشروع رأس الحكمة (فيديو)

رئيس الوزراء: رأس الحكمة ستنعش خزانة مصر بـ35 مليار دولار خلال شهرين

توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة بين مصر والإمارات (فيديو)

أيمن محسب: مصر ليس أمامها إلا توطين الصناعة والتوسع فيها (فيديو)
الجريدة الورقية