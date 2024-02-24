أحمد موسى: المتر في العلمين بـ100 ألف جنيه بعدما كانت ترابا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشروعات أخرى بعد مدينة رأس الحكمة وتنمية بامتداد الساحل الشمالي ومرسى مطروح حتى السلوم.

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، إن مدينة العلمين هي السبب في الاستثمار بمدينة رأس الحكمة، إضافة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعداد بنية تحتية لتنفيذ مشروعات استثمارية".

خطة استثمارية في العلمين

وأوضح: "العلمين لما اتعملت واتشاف بقت فين، وعملنا شبكة المحاور بقت حاجة سوبر، والناس تقول بتوسعوا ليه؟!، بنوسع عشان البلد عندها خطة"، مؤكدا أن المتر في مدينة العلمين تجاوز الـ100 ألف جنيه بعدما كانت شوية تراب.

وأضاف أن الدولة تنفذ خطة استثمارية طموحة 2052 في المشروعات الجديدة، مؤكدا أن مصر أصبحت قبلة للاستثمارات والسياحة، قائلا: "إحنا بنتكلم عن أحسن شواطئ عندنا وأفضل خدمات موجودة عندنا".