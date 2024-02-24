لص متعلقات المواطنين بمصر القديمة يُدلي باعترافاته

أدلى المتهم بسرقة متعلقات المواطنين في مصر القديمة، باعترافاته أمام جهات التحقيق، حيث تضمنت أقواله أنه قام بارتكاب ٦ وقائع سرقة عن طريق مغافلة المواطنين، وذلك بمعاونة ٢ من شركائه في وقائع السرقات.

من جهتها أمرت النيابة المختصة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت قوة أمنية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المُغافلة" وأقر بارتكابه (6) وقائع، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النيــة" (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه.