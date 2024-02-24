السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

لص متعلقات المواطنين بمصر القديمة يُدلي باعترافاته

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى المتهم بسرقة متعلقات المواطنين في مصر القديمة، باعترافاته أمام جهات التحقيق، حيث تضمنت أقواله أنه قام بارتكاب ٦ وقائع سرقة عن طريق مغافلة المواطنين، وذلك بمعاونة ٢ من شركائه في وقائع السرقات.

 

من جهتها أمرت النيابة المختصة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كانت تمكنت قوة أمنية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المُغافلة" وأقر بارتكابه (6) وقائع، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النيــة" (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه.

 

 

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