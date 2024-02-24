كلام فى الهوا

السبت 24/فبراير/2024 - 07:56 م 2/24/2024 7:56:37 PM

هل نحن نعيش فى زمن البواقى والفُضل! والبواقى والفُضل لمن لا يعرف هو باقى السلع الباقية لدى التجار وبالتأكيد لها زبونها، ولكن هناك الأغلب الذين يشترون حسب رغبتهم قبل أن تبقى القليل الذى فى الغالب يكون غير صالح لكثير من الاستعمالات.

هذا الزمن بهذا الشكل الذى وصلنا إليه زمن اجتمعت فيه معاصى قوم نوح ولوط وفرعون وقارون وهامان، زمن فقدنا فيه براءتنا إلى الأبد، وتحولنا إلى كائنات ممسوخة عن البشر الحقيقيين، فقدنا القدرة على الصمود أو حتى المقاومة، فالمقاومة هى أهم شرط من شروط البشر، رضينا بكل قليل إذا وجد، ودخلنا لعبة الغدر، نُناضل للبقاء على قيد الحياة مُكتفين بالبواقى والفضلات.

يقينًا إننا نعيش على حافة الجنون ونعيش بلا عقل، هذا الوضع ليس وضعًا صحيًا أو حتى نفسيًا يصلح للعيش، فحتى الكائنات الأخرى كالخنزير يقاوم الجزار الذى يسلخه حتى وهو ميت، والطير الذى يسكن المدن بعد تلوث الحياة فى الفضاء، ونحن ننصاع إلى المفروض علينا ونترك لهؤلاء حرية إدارة حياتنا من غير مقاومة.

لم نقصد أحدًا!