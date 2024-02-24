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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلق على مواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

أنشيلوتي وكروس
أنشيلوتي وكروس

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على مواجهة إشبيلية، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وأكد أنشيلوتي أن مواجهة ريال مدريد تعد قوية للغاية، كما أنه يتطلب الكثير من العمل من أجل تحقيق الفوز أمام الفريق الأندلسي.

تصريحات أنشيلوتي

تحدث كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد وإشبيلية، حيث قال: "الخصم يعد فريق قوي، يتطلب الكثير ويقوم بعمل جيد، إنها لحظة نحتاج فيها إلى نقاط للاستفادة من الميزة التي لدينا".

وتابع: "بالتأكيد، لقد عملنا بشكل جيد مع مرور الوقت، وآمل أن نتمكن من الخروج بأفضل نسخة لدينا".

وعن المنافسة في الليجا، قال: "بالتأكيد لا نقوم بالحسابات، لدينا ميزة يجب استغلالها، الدوري في أيدينا وكل مباراة مهمة للغاية، كلما وصلنا إلى 80 نقطة أسرع، كلما اقتربنا أكثر".

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام إشبيلية في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

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