بدلاء مانشستر سيتي أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، تشكيل مواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وجاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام بورنموث؛ كالتالي:

أورتيجا، ووكر، جريليش، دوكو، دي بروين، جوميز، بوب، ريكو لويس.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث، مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، نونيز، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، هالاند.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 28 نقطة في المركز الثالث عشر.