السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

ما هي أدعية ليلة النصف من شعبان 2024؟

أدعية
أدعية

هناك دعاء ليلة النصف من شعبان 2024 الشهير الذي يداوم على ترديده في هذه الليلة المباركة كثير من العلماء :
اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ
يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ
وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ
وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ.
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ
فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي
وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ
فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾
إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ
إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يُفْرقُ فيها كل أمر حكيم ويبرم ، أن تكشف عَنَّــا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم ، انك أنت الأعز الأكرم

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