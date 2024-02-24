أستون فيلا يهزم نوتينجهام فورست برباعية في الدوري الإنجليزي

فاز أستون فيلا على نوتينجهام فورست بنتيجة 4-2 على ملعب "فيلا بارك" مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

افتتح أستون فيلا سجل أهدافه مع بداية المباراة عند الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب أولي واتكينز ثم عزز دوجلاس لويز بالثاني والثالث لصالح كتيبة أوناي إيمري، في الدقيقتين 29 و39.

وقلص نوتينجهام فورست الفارق قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت المُحتسب بدلَا من الضائع، عن طريق موسى نياخات، ومع بداية الشوط الثاني واصل نوتينجهام فورست انتفاضته وسجل مورجان جيبس وايت الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وعند حلول الدقيقة 61 أضاف أستون فيلا هدفه الرابع بتوقيع ليون بايلي ليضمن نتيجة المباراة.

ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 52 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نوتينجهام فورست عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.