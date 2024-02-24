جيش الاحتلال يعترف بمقتل الرائد إيال شومينوف في حي الزيتون.. صورة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، بمقتل قائد سرية في لواء جفعاتي في معارك شمال غزة وهو ضابط برتبة رائد.

الرائد إيال شومينوف المقتول من مستوطنة كرمئيل في شمال فلسطين المحتلة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل الرائد إيال شومينوف قائد سرية في لواء "غفعاتي" بصاروخ مضاد للدبابات خلال توغل في حي الزيتون في غزة .

وحتى اليوم اعترف الجيش "الإسرائيلي" بشكل رسمي بمقتل 577 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 238 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها، إن مقاتليها قتلت ضابطا صهيونيا قنصا ببندقية "الغول" جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.