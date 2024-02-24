أفيش لكل فنان.. شاهد بوسترات مسلسل محارب

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل محارب، بطولة النجوم حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد الساباعي، البوسترات الخاصة بكل أبطال العمل، المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب

ويضم مسلسل محارب عددًا من نجوم الفن بجانب حسن الرداد، أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث مسلسل محارب، في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب (عزيز) القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، ويضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب