تعليمات خاصه لشيكابالا فى ختام مران الزمالك

استعدادا للقاء أبو سليم الليبي

حرص أندريه ستيفان بيكي، المدرب العام لفريق الزمالك على توجيه بعض التعليمات لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، خلال التقسيمة الفنية التي أقيمت في المران الختامي اليوم السبت، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ستاد 19 مايو 1956، بمدينة عنابة الجزائرية، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.