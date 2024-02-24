هل يستطيع HarmonyOS من هواوي تحدي هيمنة Android وIOS؟

سيطر على مشهد الهواتف الذكية منذ فترة طويلة لاعبان رئيسيان: نظام التشغيل Android التابع لشركة Google ونظام التشغيل iOS التابع لشركة Apple.

تعمل أنظمة التشغيل (OS) هذه على تشغيل مليارات الأجهزة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر للمستخدمين تجربة مألوفة وإمكانية الوصول إلى نظام بيئي واسع من التطبيقات والخدمات.

ومع ذلك، فإن ظهور نظام HarmonyOS التابع لشركة Huawei مؤخرًا قد ألقى بصدمة في النظام القائم، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانه تعطيل حصة السوق الحالية ويصبح منافسًا قابلاً للتطبيق.

حروب أنظمة تشغيل الهواتف الذكية: هل يستطيع نظام HarmonyOS تحدي نظامي Android وiOS Duopoly؟

هارموني أو إس أندرويد آي أو إس

دافع هواوي لنظام HarmonyOS

تتشابك قصة HarmonyOS بعمق مع الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. وفي عام 2019، تم إدراج شركة هواوي على قائمة الكيانات الأمريكية، مما أدى إلى تقييد وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك خدمات جوجل للهواتف المحمولة (GMS)، وهي مكون حاسم في تجربة أندرويد. أدى هذا إلى منع شركة Huawei فعليًا من استخدام تطبيقات Google الشائعة مثل Gmail والخرائط وPlay Store على هواتفها الذكية.

وفي مواجهة هذا التحدي، شرعت هواوي في تطوير نظام التشغيل الخاص بها، HarmonyOS. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية: من خلال إنشاء نظام التشغيل الخاص بها، تهدف شركة هواوي إلى تقليل اعتمادها على الشركات الأمريكية وتخفيف تأثير القيود التجارية المستقبلية.

الحفاظ على ميزة تنافسية: مع الوصول المحدود إلى GMS، قدم نظام HarmonyOS لشركة Huawei طريقة لمواصلة تقديم تجربة هاتف ذكي شاملة لمستخدميها.

HarmonyOS: الميزات والوظائف

تم تصميم HarmonyOS ليكون نظام تشغيل متعدد الاستخدامات، يعمل عبر أجهزة مختلفة. بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة التلفاز الذكية وحتى أجهزة إنترنت الأشياء (IoT). ويتميز بعدة ميزات رئيسية:

بنية Microkernel: تعطي هذه البنية الأولوية للأمان والكفاءة، بهدف توفير أساس قوي وموثوق لنظام التشغيل.

الاتصال عبر الأجهزة: يقوم نظام HarmonyOS بتوصيل الأجهزة المختلفة بسلاسة داخل نفس النظام البيئي، مما يسهل مشاركة البيانات والتفاعل مع الأجهزة.

النشر على أجهزة متعددة: يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات تعمل عبر أجهزة مختلفة مدعومة بنظام HarmonyOS، مما يوفر تجربة مستخدم موحدة.

التحديات والفرص لنظام HarmonyOS

على الرغم من إمكاناته، يواجه HarmonyOS عقبات كبيرة في سعيه للتنافس مع Android وiOS:

النظام البيئي للتطبيقات: يمثل الافتقار إلى متاجر التطبيقات القائمة ودعم المطورين مقارنة بنظامي التشغيل Android وiOS تحديًا كبيرًا. يعد جذب المطورين وبناء مكتبة تطبيقات قوية أمرًا بالغ الأهمية لاعتماد المستخدم.

حصة السوق: يمتلك Android وiOS حصة سوقية مهيمنة على مستوى العالم. مما يجعل من الصعب على الوافد الجديد أن يكتسب قوة جذب كبيرة.

العوامل الجيوسياسية: يمكن أن تؤثر التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين على اعتماد نظام HarmonyOS خارج الصين.

ومع ذلك، يقدم HarmonyOS أيضًا العديد من الفرص:

التركيز على الخصوصية والأمان: مع تزايد المخاوف بشأن خصوصية بيانات المستخدم، يمكن لنظام HarmonyOS الاستفادة من تركيزه على الأمان باعتباره عامل تمييز.

التكامل مع السوق الصينية: يمكن لنظام HarmonyOS تلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة للسوق الصينية، حيث يتمتع بالفعل بحضور متزايد.

نهج مفتوح المصدر: قد يؤدي قرار شركة Huawei بجعل نظام HarmonyOS مفتوح المصدر جزئيًا إلى تشجيع الاعتماد على نطاق أوسع وتعاون المطورين.

المشهد الحالي والتنبؤات المستقبلية

اعتبارًا من فبراير 2024، حقق نظام HarmonyOS نجاحًا كبيرًا في السوق الصينية بشكل أساسي. يعمل على تشغيل العديد من أجهزة هواوي، بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية. ورغم أنها حققت بعض النجاح في الصين، فإن حضورها العالمي يظل محدودا.

يقدم المحللون توقعات مختلفة لمستقبل HarmonyOS. ويعتقد البعض أن لديها القدرة على أن تصبح لاعبا قويا في الصين. من المحتمل أن يتجاوز نظام التشغيل iOS باعتباره ثاني أكبر نظام تشغيل في البلاد. ومع ذلك، فإن تحقيق الهيمنة العالمية ضد Android وiOS يبدو غير مرجح في المستقبل القريب.

مشهد الهواتف الذكية المتطور

يسلط ظهور HarmonyOS الضوء على الطبيعة الديناميكية لمشهد نظام تشغيل الهواتف الذكية. في حين يستمر نظامي التشغيل Android وiOS في الاحتفاظ بمراكز قوية، يُظهر الوافدون الجدد مثل HarmonyOS إمكانية حدوث اضطراب. سيعتمد نجاح HarmonyOS على قدرته على التغلب على التحديات، وبناء نظام بيئي قوي للتطبيقات، وتلبية احتياجات السوق المحددة.

ما وراء الاحتكار الثنائي: ظهور أنظمة التشغيل البديلة

في حين يهيمن Android وiOS حاليًا على سوق الهواتف الذكية، فإن ظهور HarmonyOS ليس حالة معزولة. شركات أخرى، مثل سامسونج مع نظام التشغيل Tizen، تستكشف أيضًا أنظمة تشغيل بديلة. يشير هذا الاتجاه إلى مستقبل محتمل حيث لا يتم تحديد مشهد الهواتف الذكية فقط من خلال احتكار Android-iOS، بل يتميز بمجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات التي تلبي احتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم المختلفة.

هواوي HarmonyOS التالي

التأثيرات المتموجة لنظام HarmonyOS: التأثيرات المحتملة على الصناعة

الإمكانات يمتد تأثير HarmonyOS إلى ما هو أبعد من المنافسة المباشرة مع أنظمة التشغيل الحالية. يمكن أن يكون لوجودها تداعيات أوسع على صناعة الهواتف الذكية ككل:

1. زيادة المنافسة والابتكار: يمكن أن يؤدي دخول لاعب جديد مثل HarmonyOS إلى تحفيز المنافسة والابتكار داخل سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة. قد يؤدي ذلك إلى تطورات في الميزات والوظائف وتجربة المستخدم عبر جميع الأنظمة الأساسية.

2. تنويع النظام البيئي للتطبيقات: بينما يواجه HarmonyOS حاليًا تحديات في النظام البيئي للتطبيقات، فإن نموه يمكن أن يشجع المطورين على إنشاء تطبيقات لمنصات متعددة، مما قد يؤدي إلى مشهد تطبيقات أكثر تنوعًا وتنافسية.

3. تغيير ديناميكيات الطاقة: يمكن لنجاح HarmonyOS، خاصة في مناطق معينة، أن يغير ديناميكيات الطاقة داخل صناعة الهواتف الذكية. ومن المحتمل أن يمنح المصنعين مثل هواوي المزيد من النفوذ في التفاوض مع موردي المكونات ومطوري البرامج.