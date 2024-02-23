برتوكول تعاون مشترك بين غرفة سوهاج وأسوان لتبادل المعلومات والخبرات بالأسواق والمعارض التجارية

وقعت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا بروتوكول تعاون مع غرفة أسوان التجارية برئاسة حسام الأنصاري بمقر الغرفة التجارية بأسوان.

ويهدف البروتوكول إلي دعم التعاون والترابط المشترك بهدف تبادل الخبرات والمهارات والبرامج الالكترونيه للنهوض بمستوي الغرفتين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة الغرفة التجارية بسوهاج لغرفة اسوان بناء علي الدعوه الموجهه من الغرفة .

وشارك في الزيارة أعضاء مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية، أحمد اللبان محفوظ نائب أول لرئيس مجلس الاداره، و أحمد كامل عبد الرحيم نائب ثان لرئيس مجلس الاداره، و وائل أحمد جاد ابو رحاب، و أحمد العسال سكرتير مجلس الاداره، و حشمت صديق الجندي عضو مجلس الاداره، و سلطان امين العسيري عضو مجلس الإداره دول مجلس الإداره، ومؤمن عبد الهادي يوسف رئيس قسم المراجعه بالإدارة الماليه.



وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن هناك حرص من الغرفتين للتعاون المشترك بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للتجار ومنتسبي الغرفتين، لافتاً إلى أنه ضمن بنود البروتوكول تبادل الوفود التجارية بين الغرفتين مع تقديم المساعدات اللازمة لتفعيل البروتوكول.

ونص البروتوكول علي تفعيل سبل الاستفاده من إمكانات الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والبرامج الإلكترونية، وكذلك التعاون المشترك في مجال النظم الاداريه وتطوير برامج العمل التي تؤثر إيجابيا في الأنشطة الخاصه بالطرفين وإعداد وتنفيذ البرامج التي يتفق عليها الطرفان لتيسير تنفيذ هذا البروتوكول.



وأكد أبو الوفا، أن البروتوكول أيضا نص علي ضرورة تبادل المعلومات والخبرات حول الاسواق والمعارض والعروض التجاريه والسعي نحو تحقيق جميع الاختصاصات المنوط بها للغرف التجاريه طبقا لاحكام القانون رقم 189 لسنه 1951 .



وأشار أبو الوفا، إلي أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة لتنشيط الخدمات بين الغرفتين علي أرض الواقع والسعي لحدوث تكامل وتواصل لتلبية احتياجات الأسواق .

ونص البند الرابع من البروتوكول أن هذا البروتوكول يمتد لمده أربع سنوات من تاريخ التوقيع غير قابلة للتجديد.