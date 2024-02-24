استشهاد 8 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل برفح

استشهد 8 أشخاص وعدد من الجرحى، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة شاهين في رفح جنوبي قطاع غزة .

وقالت مصادر فلسطينية، إن انفجار عنيف وقع في رفح، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية بأنواعها كافة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيان صحفي اليوم السبت إلى أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ممن يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأضافت الوزارة، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 شهداء، و69 ألفا و737 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ طوفان الأقصى.