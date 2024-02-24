عمر جابر: مواجهة الزمالك مع أبو سليم الليبي مهمة وصعبة

فى المؤتمر الصحفي

قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية مهمة جداً وصعبة.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء قائلا:" نواجه فريق قوي ومنظم، وتمكنا من الفوز عليه بصعوبة في مباراة الذهاب، وهدفنا هو التأهل وتأكيد صدارة المجموعة".

وقال عمر جابر:" نسعى بكل قوة للفوز بلقب الكونفدرالية، وجميع اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل تحقيق ذلك الهدف، وهناك صفقات جديدة وجهاز فني جديد ونعمل جميعا من أجل إسعاد الجماهير بالتتويج بلقب الكونفدرالية".

وتابع :" أنا تحت امر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز، ولا توجد لدي أي مشكلة وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني وأبذل قصارى جهدي في أي مركز".

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.