متى تسبب الحساسية الغذائية الوفاة؟.. طبيبة تحذر وتكشف عن الأطعمة الممنوعة للمرضى

حذرت طبيبة أمراض باطنية من أن الحساسية الغذائية قد تبدأ في مرحلة الطفولة، وتستمر مدى الحياة، ففي حالة واجه مرضاها مسببات الحساسية، ينتجون الأجسام المضادة، ما يؤدي إلى أعراض مختلفة مثل التقيؤ، والدوخة، والسعال، وتورم الحلق، وصعوبة التنفس، ونوبة الربو، أما أخطر رد فعل تحسسي يتمثل في انخفاض ضغط الدم، وفقدان الوعي.

أطعمة تسبب الحساسية

ووفقًأ لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أكدت الطبيبة إن نقص الرعاية الطبية الطارئة قد يسبب الوفاة، مشيرة إلى أن أي منتج قد يثير الحساسية، ولكن لا يعاني الجميع من الحساسية، لأن مستواها يعتمد على درجة حساسية المنتج وحالة الجهاز المناعي والاستعداد الوراثي، كما تقلل المعالجة الحرارية من حساسية بعض المنتجات.

أطعمة تسبب الحساسية

وأشارت الطبيبة إلى إنه يمكن تقسيم المنتجات المسببة للحساسية إلى ثلاث درجا وهم: قوية، متوسطة وضعيفة، موضحة إن أقوى مسببات الحساسية هي: (حليب البقر ومنتجات الألبان، التي تحتوي على حوالي 20 بروتينا؛ الأسماك والمأكولات البحرية مثل "أسماك النهر وهي أقل حساسية من أسماك البحر"، والمعالجة الحرارية للمأكولات البحرية لا تؤثر على حساسيتها، بالإضافة إلى البيض، "بيض السمان أقل حساسية"، وللحد من الحساسية ينصح بسلق البيض لمدة نصف ساعة تقريبا).

في الوقت نفسه، معظم المكسرات وخاصة الفول السوداني من مسببات الحساسية، لاحتوائها على حوالي 30 بروتينا مسببا للحساسية، كما ينسب الفطر والعسل ولحم الدجاج والحمضيات والعنب والرمان والثمار الحمراء والفراولة وغيرها وكذلك الخضروات الصفراء والحمراء، والشوكولاتة والقهوة والكاكاو والقمح والجودار إلى مسببات الحساسية.

أطعمة تسبب الحساسية

وشددت الطبيبة على إن المرأة الحامل يجب أن تتبع نظام غذائي مضاد للحساسية حتى نهاية فترة الرضاعة الطبيعية، تجنبًا للإصابة بالحساسية الغذائية ومنع تطورها.