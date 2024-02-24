برشلونة يتقدم على خيتافي في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على نظيره خيتافي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة، والتي يشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف برشلونة عن طريق رافينيا دياز في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، حيث نجح لاعبي البارسا في فرض سيطرتهم على المباراة، بعدما جاءت نسبة الاستحواذ 72%، مقابل 28% لصالح خيتافي.

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة قد بدأ المباراة بتشكيل مختلف عن التشكيل الذي بدأ به المباراة السابقة، حيث جاء الثنائي بيدري وإنييجو مارتينيز على مقاعد البدلاء، بينما عاد جواو فيليكس مع مشاركة كوباريسي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، كوبارسي، جوليس كوندي.

وسط الملعب: فرينكي دي يونج، كريستنسن، إيلكاي جوندوجان.

الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.