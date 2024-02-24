وست هام يستعد لكسر رقمه القياسي في الانتقالات لضم سولانكي

أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي ويستهام يونايتد يستعد لتقديم عرض ضخم لضم مهاجم بورنموث وأحد هدافي الدوري الأنجليزي الممتاز في الموسم الحالي سولانكي.

وقالت التقارير ان ويستهام يونايتد الذي يرغب في ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة يستعد لتقديم عرض مالي لنادي بورنموث لضم سولانكي يكسر به الرقم القياسي للنادي اللندني في ضم الاعبين .

وكان سولانكي الذي انتقل الى بورنموث عام ٢٠١٩ بعدما فشل في إثبات تواجده داخل قلعة انفيلد رود لكنه بمرور الوقت ومنذ عودة بورنموث إلى الدوري الأنجليزي الممتاز قدم سولانكي مستويات ممتازة توجها هذا الموسم حتى الان بتسجيل ١٦ هدف في الدوري الانجليزي بفارق ثلاث أهداف فقط عن متصدر ترتيب الهدافين ايرلينج هالاند ليثبت سولانكي عودته من جديد كأحد اهم الهدافين في الكرة الانجليزية وربما يكون أحد لاعبي منتخب الأسود الثلاث في اليورو المقبل .

التقارير الصحفية أكدت ان ويستهام يونايتد يرغب بالفعل في ضم سولانكي ووضع على الطاولة ما يقرب من ٧٠ مليون جنية استرليني لضم المهاجم الهداف لكن حتى الان بورنموث يرفض فتح الباب لبيع مهاجمه لكن اغلب التوقعات تشير الى إمكانية قبولهم لغرض ويستهام حال رغبة سولانكي في الرحيل .