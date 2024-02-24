أول إجراء حول عصابة الاتجار في العملة بالمعادي

أصدرت نيابة المعادي، قرارا بحبس تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

كانت أجهزة الأمن ضبطت عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام علي شاهين تاجر وصاحب محلات ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى متخذًا من دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.