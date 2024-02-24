تجارة الصين مع روسيا تسجّل مستوى قياسي.. وتراجع مع أميركا

سجّلت التجارة بين الصين وروسيا مستوى قياسياً عام 2023، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت عن بكين، اليوم (الجمعة)، فيما تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة لأول مرة منذ 4 سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وصلت التجارة بين الصين وروسيا إلى أكثر من 240 مليار دولار، بحسب بيانات جمركية، متجاوزة الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي حدده البلدان الجاران في اجتماعات ثنائية، العام الماضي.

يُعدّ الرقم قياسياً بالنسبة للبلدين اللذين تقاربا سياسياً واقتصادياً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وأثارت بكين انتقادات دول غربية بسبب موقفها من حرب أوكرانيا الذي تصر الصين على أنه محايد، علماً بأنها رفضت انتقاد الغزو.

تمثّل الأرقام زيادة من عام لآخر نسبتها 26.3 في المائة، وفق البيانات.

في المقابل، تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ عام 2019.

وبلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 664 مليار دولار، العام الماضي، في انخفاض نسبته 11.6 في المائة عن 2022.

وأفاد الوزير المساعد في الإدارة العامة للجمارك وانغ لينغجون في مؤتمر صحافي بأن اقتصاد الصين سيواجه عراقيل في 2024.

وأكد أن «تعقيد وشدة وضبابية البيئة الخارجية تزداد، وعلينا تجاوز الصعوبات وبذل مزيد من الجهود لدعم نمو التجارة الخارجية بشكل أكبر».

كما أظهرت البيانات أن الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 4.6 في المائة على مدى العام، وهو أول تراجع منذ 2016، بينما تراجعت الواردات بـ5.5 في المائة.

وبدت البيانات الاقتصادية الداخلية قاتمة اليوم، إذ أظهرت أرقام نشرها «المكتب الوطني للإحصاءات» أن الانكماش في الصين تواصل للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر (كانون الأول). وتراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي. وكانت الصين قد شهدت انكماشاً في يوليو (تموز) هو الأول منذ عام 2021. وبعد انتعاش لم يدم في الشهر التالي، واصلت الأسعار تراجعها، منذ سبتمبر (أيلول).