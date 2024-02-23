طرح Reddit في البورصة والسماح للمستخدمين القدامى بشراء الأسهم

بعد سنوات من التكهنات، قدمت Reddit رسميًا الأوراق اللازمة لطرح عام أولي في بورصة نيويورك للأوراق المالية. الشركة، التي تخطط لاستخدام RDDT كرمز للمؤشر، ستسمح أيضًا لبعض المستخدمين القدامى بالمشاركة عن طريق شراء الأسهم.

في مذكرة تمت مشاركتها في ملف S-1 الخاص بالشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، قال ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة Reddit، إن العديد من المستخدمين القدامى يشعرون بالفعل "بإحساس عميق بالملكية" على مجتمعاتهم على المنصة. وكتب: "نريد أن ينعكس هذا الشعور بالملكية في الملكية الحقيقية، بحيث يصبح مستخدمونا أصحابنا". "مع أخذ هذا في الاعتبار، نحن متحمسون لدعوة المستخدمين والمشرفين الذين ساهموا في Reddit لشراء أسهم في الاكتتاب العام لدينا، جنبًا إلى جنب مع مستثمرينا."

ولم تذكر الشركة عدد المستخدمين الذين قد يتمكنون من المشاركة، لكنها قالت إنه سيتم تحديد المستخدمين المؤهلين بناءً على نتائج الكارما الخاصة بهم بينما "سيتم قياس مساهمات المشرف من خلال العضوية وإجراءات المشرف".

يقدم الملف أيضًا تفاصيل جديدة حول الأعمال الداخلية لأعمال Reddit. استقبلت الشركة 500 مليون زائر خلال شهر ديسمبر، وقد بلغ متوسطها مؤخرًا ما يزيد قليلاً عن 73 مليون زائر "فريد نشط يوميًا". في عام 2023، حققت الشركة إيرادات بقيمة 804 ملايين دولار (لم يحقق Reddit أرباحًا بعد). وتشير الوثيقة أيضًا إلى أن الشركة "تستكشف" صفقات مع شركات الذكاء الاصطناعي لترخيص محتواها بينما تتطلع إلى توسيع إيراداتها في المستقبل.

في وقت سابق من اليوم، أعلن موقع Reddit وجوجل أنهما قد توصلا إلى مثل هذه الصفقة، والتي يقال إنها تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار سنويًا. كتبت الشركة: "نعتقد أن بيانات النظام الأساسي المتنامية لدينا ستكون عنصرًا أساسيًا في تدريب نماذج اللغات الكبيرة الرائدة ("LLMs") وستكون بمثابة قناة إضافية لتحقيق الدخل لـ Reddit".