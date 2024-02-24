السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يخسر من مازيمبي بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

خسر فريق بيراميدز من مازيمبي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان مازيمبي قد سجل هدفين في الشوط الأول بتوقيع كل من جويل بيا وغلودي ليكونزا في الدقيقتين 32، 45 ثم أضاف باسيون موامبا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتذيل بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بينما يتصدر مازيمبي المجموعة بعشر نقاط.

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ويلتقي بيراميدز مع نواذيبو الموريتاني، يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر مارس 2024، في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

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