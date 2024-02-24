أمن دمياط يضبط 5 عناصر إجرامية احترفوا تجارة المخدرات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (8,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو - 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 4 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

وفي واقعة أخرى شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



ضبط التشكيلات العصابية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمين ارتكبوا 12 حوادث متنوعة.

وفي وقت مسبق تم ضبط بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو، وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار و2 طبنجة و2 خزينة و5 طلقات من ذات العيار.

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج ؛ قد تلقت بلاغا من مساعد المنطقة الجنوبية لـ مكافحة المخدرات تفيد بقيام مسجل خطر بجلب كمية من المخدرات والأسلحة، تمهيدا لترويجها وبيعها

على الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وتم استهدافه وحال شعوره بالقوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية، مما حدا بالقوات إلى مبادلته إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وعثر على المتحرى عنه جثة هامدة بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش، وطبنجة و2 خزينة و5 طلقات وذلك بمسكنه، وتم ضبط مبلغ مالى 245000 جنيه وهاتف محمول وميزان حساس ودراجة بدون لوحات.

وتم التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة والمواد المخدرة المعثور عليها وتم نقل الجثة لمشرحة جرجا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.