مبادرة "حياة كريمة" في لقاءات وورش للأطفال بقافلة قصور ثقافة الفيوم

يواصل فرع ثقافة الفيوم تنفيذ فاعليات برنامج وزارة الثقافة المقدم بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

في هذه السياق واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في تنفيذ فعاليات القافلة الثقافية، بمدرسة الإصلاح الابتدائية المشتركة بقرية منشأة الأمير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، في إطار الفعاليات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

تضمنت الفعاليات المقدمة لأطفال القرية ورشة رسم بالألوان على الوجوه، بجانب ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، أعقب ذلك ورش حكي بالعرائس القفازية للأطفال بعنوان "ماما ستو"، تأليف وأداء جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل، بدأتها بحوار مع الأطفال حول إنجازات مبادرة "حياة كريمة" والخدمات التي تقدمها بالقرية، تلاها ورش حكي متنوعة بالعرائس تضمنت عدة نصائح للأطفال حول مخاطر استخدام الموبايل بإفراط، والآثار السلبية التي ينتج عنها من تأخر دراسي وعدم الاستفادة من وقت الفراغ في ممارسة الرياضة أو الهوايات المفيدة، ناقشت أيضا ظاهرة التنمر والتي تعد من السلوكيات السلبية في المجتمع ويجب نبذها والبعد عنها لكي تسود علاقات المحبة والود والاحترام، إلى جانب فقرة لاكتشاف وعرض مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، الغناء، والإنشاد، وسط تفاعل كبير.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، استمرارا لبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات المصرية.

لقاءات وورش فنية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالفيوم

وشهدت مدرسة الإصلاح الابتدائية المشتركة بقرية منشأة الأمير بالفيوم، انطلاق مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بفعاليات مبادرة "أنت الحياة"، ضمن برنامج وزارة الثقافة المقدم بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وتضمنت الفعاليات لقاء للتعريف بأهداف المبادرة ودورها في الارتقاء بالقرى أكثر احتياجا للخدمات الثقافية، تلاه ورشة حكي بالعرائس القفازية بعنوان "أراجوز في المدرسة"، قدمت خلالها جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل، عدة نصائح للأطفال من أجل صحة أفضل أهمها تناول الغذاء الصحي، والبعد عن المأكولات السريعة، وممارسة الرياضة بشكل يومي، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان "فلسطين أرض الأنبياء"، أعقبها عرض عرائس ماريونت تدور فكرته حول أهمية التعليم ومحاربة الأمية، إلى جانب ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، واختتم اليوم بفقرة رسم على الوجه واكتشاف مواهب في مجالات إلقاء الشعر، الغناء، والتمثيل والأداء الاستعراضي.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين المقبل 26 فبراير، ضمن البرامج الثقافية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.