ساعات وتبدأ.. ماذا تفعل في ليلة النصف من شعبان

ساعات قليلة وتبدأ ليلة النصف من شعبان مغرب اليوم السبت 24 فبراير 2024 الموافق 14 من شعبان لعام 1445 على أن تنتهي فجر الأحد 25 فبراير الموافق 15 شعبان، فكيف نغتنم أنوار ورحمات تلك الليلة المباركة.

إحياء ليلة النصف من شعبان

أكدت دار الإفتاء أن إحياء ليلة النصف من شعبان من المندوبات ( أي الأعمال التي تثاب علي فعلها ولا تعاقب على تركها)، ولكن لم يرد من العلماء صفة محددة للأعمال فيها، فقد جاءت مطلقة غير مقيدة بدعاء دون غيره أو عبادة دون غيرها وهذا من وسع لله فكل فرد من عباد الله يجتهد بما يجود الله عليه من قيام وقرآن وذكر ودعاء وأعمال صالحة؛ والقاعدة المقررة في علم الأصول: «أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده».

قيام ليلها

وضحت دار الإفتاء لعموم المسلمين من السنة النبوية الشريفة عبادات ليلة النصف من شعبان، إذ روى إن على بن أبي طالب- رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا؟ أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

الدعاء

كما أكدت دار الإفتاء أن دعاء ليلة النصف من شعبان من الأمور الحسنة المستحقه ولا خرج فيها، حيث قال الإمام الشافعي عن فضل ليلة النصف من شعبان، أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليالٍ: في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان.

وأيضا لعموم قول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾. رواه الترمذي.

من أدعية النصف من شعبان

“إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".

ما يطمئن له قلبك من عبادات

لكل خلق الله أبوبًا عدة الصلة مع المولي عز وجل، منا يجد قلبه في الذكر ولآخر في الصلاة وغيرهم في الدعاء وبعضهم في خدمة الناس ودفع الصدقات، وقد قال الإمام الزركشي في كتابه “البحر المحيط" أنه يتم إحياؤها بأنواع العبادات التي يجد فيها الإنسان راحته القلبية.