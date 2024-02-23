كيف تحيي النصف من شعبان…ليلة تكفر ذنوب سنة

تبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب الغد الموافق السبت 24 فبراير إلى فجر الأحد 25 فبراير لعام 2024، ويترقب المسلمون تلك اليلة المباركة منذ أول شهر شعبان لما اختصها الله وفضلها عن غيرها، فكيف نحيي ليلة الغفران ورفع الأعمال لتحصيل ثوابها واغتنام نفحاتها وأنوارها.



قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 6079 لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن السنة النبوية حثت على إحياء ليلة النصف من شعبان، فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانتْ ليلةُ النصفِ منْ شعبانْ فقوموا ليلها وصوموا يومها ؛ فإنَ اللهَ ينزلُ فيها لغروبِ الشمسِ إلى سماءِ الدنيا فيقولُ : إلا منْ مستغفرٍ فأغفر لهُ ؟ إلا مسترزقْ فأرزقهُ ؟ ألا مبتلى فأعافيهُ ؟ ألا كذا ألا كذا ؟ حتى يطلعَ الفجرُ"

فضائل إحياء ليلة النصف من شعبان

وذكرت دار الإفتاء في فتواها أن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي قال في تفسيره: "أن إحياء ليلة النصف من شعبان يكفر ذنوب السنة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العمر كله"

كما قال العلامة ابن نجيم: " إن من المندوبات -ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه- إحياء ليالي العشر من رمضان، وليلتي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان،"



كيف تحيي ليلة النصف من شعبان

وتابعت دار الإفتاء سُبل إحياء ليلة النصف الشعبان، أن علماء أهل الشام اختلفوا في وصف إحيائها، فبعضهم ذهب إلى استحباب إحيائها جماعة في المساجد، وبعضهم يلبسون في ليلة النصف من شعبان أجمل الثياب ويتبخرون ويتكحلون ويقوموا الليل في المسجد.

ووضحت الإفتاء أن الحاصل من كلام العلماء أن هذه الليلة وإن كان يُندب إحياؤها إلا أنه لا توجد صفة محددة لإحيائها؛ فقد تُكرت على السعة، فالنصوص المختصه بإحيائها جاءت مطلقة غير مقيدة بدعاء أو وقت محدد، ولا بحال دون حال، ولهذا لا يجوز تقييدها وقصرها على بعض الأدعية والأحوال والأوقات دون بعض، إلا بدليل خاص؛ والقاعدة المقررة في علم الأصول: "أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده"، ولهذا يتم إحياء ليلة النصف من الشعبان بأنواع العبادات التي يجد فيها الإنسان راحته القلبية وطمأنينته النفسية.